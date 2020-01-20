В Киевской области в машине застрелили атошника из ружья

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В пгт. Иванков в Киевской области полиция остановила за нарушение ПДД машину, в салоне которой нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. Водитель признался, что сам смертельно ранил своего знакомого и ехал в полицию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Выяснилось, в этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в свое время принимали участие в боевых действиях на Востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полицейские задержали 49-летнего мужчину. Изъято орудие преступления – охотничье ружье без документов. Тело 47-летнего погибшего мужчины направлено на проведение экспертизы.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины конфликта.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева погиб ветеран АТО.

А в курортному місті Бердянськ Запорізької області був убитий учасник боїв на Донбасі Віталій Олешко з позивним "Сармат". Вбивство було скоєне з обріза двоствольної мисливської рушниці у дворі готелю, що належить родині загиблого. Першим про злочин повідомив друг загиблого Андрій Маджар: він заявив, що "підійшов зі спини якийсь бородатий незрозумілий смертник, вистрілив два рази". Пізніше стало відомо, що один постріл прийшовся в спину, а інший – у потилицю.

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