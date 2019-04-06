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В Киевской области в салоне авто взорвалась граната: водитель погиб

Сегодня, 10:58

Автомобиль двигался по автодороге "Киев – Переяслав-Хмельницкий" на большой скорости

В Киевской области в салоне авто взорвалась граната: водитель погиб Происшествия Автомобиль двигался по автодороге «Киев - Переяслав-Хмельницкий» на большой скорости

В Киевской области в салоне автомобиля, который двигался по автодороге "Киев – Переяслав-Хмельницкий" на большой скорости, взорвалась граната, водитель погиб. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, 6 апреля

"В дежурную часть Переяслав-Хмельницкого отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи села Студеники Переяслав-Хмельницкого района автомобиль "Тойота Кэмри" лежит в кювете с погибшим в салоне водителем. Следственно-оперативная группа криминалистов и сотрудников взрывотехнической службы на месте происшествия установила, что указанный автомобиль под управлением водителя 1976 года рождения двигался по автодороге на скорости 150 км/ч. Во время движения в салоне автомобиля прогремел взрыв, в результате чего водитель погиб на месте, однако автомобиль продолжил свое движение, после чего съехал в кювет и столкнулся с деревом", – говорится в сообщении.

При осмотре полицейские обнаружили, что водителю в результате взрыва оторвало руку, а в салоне автомобиля находились фрагменты гранаты РГД-5.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины по квалификационному признаку "Несчастный случай". Устанавливаются другие обстоятельства этого происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине "ухажер" бросил гранату в машину бывшей возлюбленной.

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Тег авто, взрыв, граната

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