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В Киевской области в тройном ДТП пострадал двухлетний ребенок

9 октября, 16:46

Водитель Suzuki Grand Vitara по невнимательности въехал в грузовик Volvo VNL и легковушку Geely

Фото: патрульная полиция Киевской области

Фото: патрульная полиция Киевской области

В Киевской области в среду, 9 октября, близ пгт. Немешаево произошло тройное ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

"Пока один водитель транспортного средства, Volvo VNL с полуприцепом, притормозил для совершения поворота, водитель авто Geely MR в свою очередь также остановился, поскольку ехал за грузовиком. В это время водитель Suzuki Grand Vitara не следил за дорожной обстановкой и по невнимательности допустил столкновение и с легковушкой Geely, и с грузовиком Volvo", - говорится в сообщении.

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Всех пассажиров легковой машины Geely – водителя, его жену и двухлетнего сына – осмотрели врачи, прибывшие на место происшествия. Ребенка госпитализировали.

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Источник: Сегодня

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