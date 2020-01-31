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В Киевской области в жилой высотке взорвался газ

31 января, 16:05

Мужчина получил ожоги ушей и шеи

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Обухове Киевской области в пятницу, 31 января, произошел взрыв газа в квартире жилой высотки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Правоохранители выяснили, что взорвалась газовая плита в квартире 60-летнего мужчины. Он получил ожоги ушей и шеи. Газовая служба сообщила, что мужчина поставил чайник, вода закипела и погасила огонь, через некоторое время, когда он попытался заново поджечь конфорку – газ взорвался", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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На месте работают специалисты. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Ранее сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Борисполе под Киевом. В результате инцидента пострадал один человек. Разрушение строительных конструкций не произошло. От ГСЧС были привлечены 11 человек личного состава и три единицы техники.

Напомним, ранее в пятиэтажном жилом доме Фастова произошел взрыв. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа. Разрушены конструктивные элементы, пострадали около 70 квартир.

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газ взрыв обухов

Источник: Сегодня

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