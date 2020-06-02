В Киевской области вандал разбил памятный знак матерям героев АТО

Полиция занимается выяснением причин и обстоятельств этого акта вандализма

В Киевской области неизвестный вандал разбил памятный знак, установленный в честь матерей погибших на Донбассе украинских воинов.

Инцидент произошел в городе Мироновка в ночь на 2 июня, сообщили на Facebook-странице Мироновского городского совета.

"Снова сегодня ночью совершен акт вандализма. Неизвестный разбил памятную доску, установленную в честь матерей погибших воинов АТО. Остался след от ботинка", - говорится в сообщении.

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Также в горсовете отметили, что полиция расследует инцидент, выясняя личность злоумышленника и цель преступления.

Кроме того, мироновские чиновники обратились ко всем, кому известны какие-либо факты о происшествии, помочь в расследовании.

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Напомним, ранее в Старобельском районе Луганской области вандалы поглумились над памятником в честь создания батальона "Айдар". Мужчина, который разбил памятный знак, попал на видео.

Также мы сообщали, что в Днепре чиновники объявили вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию о вандалах, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю. Вскоре выяснилось, что злоумышленниками оказались двое старшеклассников, решивших подзаработать – за каждую надпись им обещали выплатить по 20 гривен.

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