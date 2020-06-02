Українська
$ 26,82
29,8
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киевской области вандал разбил памятный знак матерям героев АТО

2 июня, 11:39

Руслан Ровик Руслан Ровик

Полиция занимается выяснением причин и обстоятельств этого акта вандализма

В Киевской области неизвестный вандал разбил памятный знак, установленный в честь матерей погибших на Донбассе украинских воинов.

Инцидент произошел в городе Мироновка в ночь на 2 июня, сообщили на Facebook-странице Мироновского городского совета.

"Снова сегодня ночью совершен акт вандализма. Неизвестный разбил памятную доску, установленную в честь матерей погибших воинов АТО. Остался след от ботинка", - говорится в сообщении.

Реклама

Также в горсовете отметили, что полиция расследует инцидент, выясняя личность злоумышленника и цель преступления.

В тренде
"Стреляют, но на работу надо": свидетель рассказал о бандитских разборках в Броварах

Кроме того, мироновские чиновники обратились ко всем, кому известны какие-либо факты о происшествии, помочь в расследовании.

Реклама

Напомним, ранее в Старобельском районе Луганской области вандалы поглумились над памятником в честь создания батальона "Айдар". Мужчина, который разбил памятный знак, попал на видео.

Также мы сообщали, что в Днепре чиновники объявили вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию о вандалах, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю. Вскоре выяснилось, что злоумышленниками оказались двое старшеклассников, решивших подзаработать – за каждую надпись им обещали выплатить по 20 гривен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вандализм киевская область вандал Мироновка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: жена подозреваемого выступила в его защитуПроисшествия
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть больше
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть большеПроисшествия
В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейских
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейскихПроисшествия
Бандитские разборки в Броварах: первому подозреваемому избрали меру пресечения
Бандитские разборки в Броварах: первому подозреваемому избрали меру пресеченияПроисшествия
ЧП на мосту Метро: у семьи
ЧП на мосту Метро: у семьи "минера" мошенники отобрали квартируПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять