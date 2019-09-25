В Киевской области водитель погиб после столкновения с автобусом, который бросили копы

Правоохранители должны были убрать пассажирский автобус с дороги еще после другой аварии

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На трассе Киев – Харьков в Киевской области водитель автомобиля погиб в результате столкновения с автобусом, который накануне работники полиции оставили на дороге после оформления другого ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Выяснено, что 22 сентября текущего года, на автодороге Киев – Харьков произошло ДТП, в результате которого произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz и пассажирского автобуса. При оформлении указанного события работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ОП ГУНП Украины в Киевской области был составлен протокол осмотра места происшествия, согласно которому указанные транспортные средства осмотрены, и в соответствии с содержанием протокола, изъяты с места происшествия", – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что "в результате халатного отношения сотрудников полиции к выполнению своих служебных обязанностей пассажирский автобус остался на месте ДТП, при этом не было выставлено никаких аварийных знаков".

"Такая бездеятельность привела к еще одному ДТП со смертельным исходом. В частности, 23 сентября, водитель автомобиля Mazda, двигаясь по данной автодороге, совершил наезд на упомянутый пассажирский автобус, который после оформления ДТП работники полиции оставили в левой полосе движения. От полученных травм водитель автомобиля Mazda погиб на месте происшествия", – сообщили подробности в пресс-службе областной прокуратуры.

Открыто уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины. Уголовное производство направлено в Государственное бюро расследований для дальнейшего осуществления досудебного следствия.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м км трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и "сцепился" еще с одной машиной на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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