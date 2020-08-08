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В Киевской области водитель сбил ребенка и оставил его на дороге

8 августа, 15:14

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мальчика госпитализировали с переломом ключицы

В Киевской области водитель на автомобиле сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Правоохранители уже задержали злоумышленника.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, инцидент произошел в селе Немешаево Бородянского района. Мужчина сбил 12-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу. Пострадавшего ребенка госпитализировали. У него диагностировали перелом ключицы.

Вскоре полицейские нашли водителя авто. Им оказался 82-летний пенсионер, житель Киева. На машине обнаружили повреждения, характерные для ДТП. Транспортное средство изъяли, а злоумышленника задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следователи начали уголовное производство, мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права до трех лет управлять транспортными средствами. Меру пресечения для него изберет суд.

Напомним, недавно на Лесном массиве в столице произошло ДТП – Mercedes врезался в маршрутку, когда та ехала на парковку. Легковушку буквально разорвало на части. По предварительной информации, пострадали по меньшей мере три человека.

Кроме того, ранее "Сегодня" сообщали, что на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка . В результате аварии погиб мужчина – водитель буса.

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ДТП пешеходный переход киевская область
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