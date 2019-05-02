В Киевской области вор из-за сережек напал на прикованную к постели пенсионерку
Злоумышленник начал душить женщину и забрал у нее золотые серьги
В Яготине Киевской области злоумышленник напал на женщину-инвалида, украв у нее золотые серьги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
"Злоумышленник ночью проник в дом пенсионерки, предварительно отключив электросчетчик. Он напал на прикованную к постели женщину-инвалида и начал ее душить. Затем снял с нее золотые серьги и скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.
В полицию об ограблении сообщила местная жительница, которая ухаживает за пенсионеркой. Сама потерпевшая не смогла описать нападавшего.
Полиция установила, что нападающий после совершения преступления сбежал в Киев. Там он сдал в ломбард ворованные изделия из золота. После этого поехал в Березань, где пытался скрыться от правоохранительных органов, однако был задержан.
Им оказался 22-летний житель Иванкова, который уже имел проблемы с законом. Сначала он отрицал какую-либо причастность к совершению ограбления в Яготине, но потом дал правдивые показания. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли из ломбарда похищенные серьги.
По факту грабежа открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Харькове вооруженный грабитель средь бела дня ворвался в магазин на перекрестке улиц Валентиновская и Гвардейцев-Широнинцев: угрожая продавщице пистолетом, он отобрал у нее деньги.
Также мы писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области вор из-за сережек напал на прикованную к постели пенсионерку". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крушили терминалы топором: в Одесской области задержали банду грабителей
Преступников поймали по горячим следам
Разбой в Запорожской области: в частный дом ворвались грабители в камуфляже и масках
Добычей преступников стали деньги, золото и оружие хозяев дома