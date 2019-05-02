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В Киевской области вор из-за сережек напал на прикованную к постели пенсионерку

2 мая, 12:00

Злоумышленник начал душить женщину и забрал у нее золотые серьги

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

В Яготине Киевской области злоумышленник напал на женщину-инвалида, украв у нее золотые серьги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Злоумышленник ночью проник в дом пенсионерки, предварительно отключив электросчетчик. Он напал на прикованную к постели женщину-инвалида и начал ее душить. Затем снял с нее золотые серьги и скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

В полицию об ограблении сообщила местная жительница, которая ухаживает за пенсионеркой. Сама потерпевшая не смогла описать нападавшего.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция установила, что нападающий после совершения преступления сбежал в Киев. Там он сдал в ломбард ворованные изделия из золота. После этого поехал в Березань, где пытался скрыться от правоохранительных органов, однако был задержан.

Им оказался 22-летний житель Иванкова, который уже имел проблемы с законом. Сначала он отрицал какую-либо причастность к совершению ограбления в Яготине, но потом дал правдивые показания. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли из ломбарда похищенные серьги.

По факту грабежа открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Харькове вооруженный грабитель средь бела дня ворвался в магазин на перекрестке улиц Валентиновская и Гвардейцев-Широнинцев: угрожая продавщице пистолетом, он отобрал у нее деньги. 

Также мы писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой

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Тег ограбление, инвалид, яготин

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