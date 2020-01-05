В Киевской области вспыхнул дом: пламя унесло жизни трех человек

Фото: ГСЧС

В Киевской области ночь 5 января не прошла без пожаров – в этот раз огонь охватил один из домов в дачном кооперативе под Вышгородом. Погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС столичного региона.

О пожаре в селе Раковка (территория дачного кооператива Сады-2, 8 линия – ред.) вышгородским спасателям сообщили в 00:14. Когда пожарные примчались на место, выяснили, что горит кровля и второй этаж дачи. Локализовать огонь им удалось только в 1:54, а полностью потушили его в 2:40. Пламя бушевало на площади 56 "квадратов".

"Во время ликвидации пожара в помещении дома были обнаружены тела трех погибших граждан 1937, 1960 и 1968 рождения", – рассказали в ГСЧС.

Огонь в здании тушили 20 спасателей, были привлечены три единицы техники. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа ЧП, причина пожара устанавливается.

Напомним, что в Украине за первые два дня 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

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