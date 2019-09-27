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В Киевской области вторые сутки ищут подростка

27 сентября, 09:20

Подросток ушел из дома в селе Антонов еще 25 сентября

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 14-летнего Станислава Щипского, который 25 сентября около 14:00 ушел из дома по улице Слобода в селе Антонов и до сих пор не вернулся.

Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, подростку на вид 14 лет, рост 155-160 см, у него худощавое телосложение, лицо овальное, глаза карие, волосы темные, короткие. Он одет во флисовую кофту синего цвета, шорты синего цвета в клеточку и резиновые сапоги желтого цвета.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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При наличии любой информации о возможном месте нахождения парня граждан просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Ранее полиция Киева сообщила о розыске 23-летней Екатерины Островской и ее маленького сына Давида Островского.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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подростки розыск киевская область

Источник: Сегодня

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