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В Киевской области вторые сутки тушат пожар на торфяниках

Сегодня, 15:22

Залежи торфа горят на окраине села Бобрик

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В Киевской области вторые сутки горят залежи торфа на окраине села Бобрик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе. 

"Вторые сутки спасатели Броварского района тушат залежи торфа. На ликвидацию пожара привлечены дежурные караулы 21-й ДПРЧ Бровары, 22-й ДПРЧ пгт. Калита, сельские пожарные села Шевченково. По прибытию на место пожара спасателями была проведена разведка и установлено, что горят залежи торфа отдельными ячейками в труднодоступных местах", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 9 августа тушения продолжается, горение ликвидировано на площади 0,3 га.

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Фото: president.gov.ua

На пожаре задействовано четыре единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что под Киевом в течение 6 августа произошло несколько пожаров на сухостоях

Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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ДТП кома киевская область

Источник: Сегодня

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