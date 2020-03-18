В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации: чем он отличается от чрезвычайного положения

В Киевской области с сегодняшнего дня, 18 марта, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Киевская обладминистрация.

В КОГА напоминают, что чрезвычайная ситуация – это обстановка на отдельной территории, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения (в частности, власти могут закрывать торговые центры и отменять массовые мероприятия). В данном случае она вызвана эпидемической опасностью, которая может привести к возникновению угрозы жизни или здоровью населения.

В соответствии с законодательством Украины чрезвычайное положение определяется как особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям.

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"Главное отличие чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации в том, что во время чрезвычайного положения функции управления всеми государственными органами, всеми предприятиями переходят в соответствующие органы. Также при введении чрезвычайного положения возможны ограничения прав человека. При чрезвычайной ситуации таких ограничений нет", – напоминают в КОГА.

Как сообщалось, по состоянию на утро 18 марта известно о 14 случаях инфицирования коронавирусом внутри страны. По данным Центра общественного здоровья Украины, положительные результаты на COVID-19 были получены в Черновицкой (10), Житомирской (1) и Киевской (1) областях, а также самом Киеве (2). Также наличие коронавируса определил экспресс-тест в пробах, взятых у военного пенсионера в Киеве. Окончательные результаты станут известны через три дня.

В целом по состоянию на утро 18 марта в Украине рассматривают 41 подозрение на коронавирус. Тем временем украинские города усиливают меры карантина. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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