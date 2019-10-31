В Киевской области взрыв разрушил жилой дом: есть пострадавший

Мужчина попал в больницу с ожогами

Фото: ГСЧС

Жителей села Лишня в Киевской области утром 31 октября разбудил громкий взрыв – вспышка газа разрушила один из местных жилых домов.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, спасателям о взрыве сообщили в 5:40. Дом, в котором произошло ЧП, находился на улице Киевская. Как выяснилось, из-за неправильной эксплуатации газового котла вспыхнула газовоздушная смесь. Из-за взрыва рухнула часть конструкции здания.

В результате ЧП пострадал пенсионер. Его с термическими ожогами разной степени отправили в Макаровскую ЦРБ.

Реклама

Фото: ГСЧС

"На месте происшествия находятся сотрудники ГСЧС, газовой службы и Национальной полиции", – отметили в пресс-службе.

В тренде Проект на сотни миллионов гривен: как уже изменился Киевский зоопарк

Взрывы бытового газа – не редкость в Украине. Так, недавно новости "Сегодня" сообщали о том, что в Тернопольской области в жилом доме прогремел взрыв. Тогда мужчина, который был в эпицентре тоже чудом выжил. Спасатели примчались на место ЧП за минуты и вывели хозяина – тот был в шоковом состоянии.

Кроме того, недавно взрыв прогремел в многоэтажке в Луганской области. Рвануло так сильно, что ударной волной даже разрушило стены между двумя помещениями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама