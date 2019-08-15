В Киевской области за сутки из окон выпало двое детей

В Вишневом ребенок выпал из окна, пока его выпившая мать ходила на перекур

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В Киевской области в течение суток из окон выпало двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в регионе.

В частности, одно ЧП произошло в Вишневом. Новости "Сегодня" ранее уже о нем писали, однако в полиции сообщили подробности.

"Из окна четвертого этажа одного из жилых домов г. Вишневое выпал малыш четырех лет. Во время того, как ребенок играл в комнате, его мать на кухне употребляла алкоголь, потом вышла на лестничную площадку "перекурить". Когда женщина вернулась в квартиру, сына уже там не было. Выглянув в открытое окно, увидела, что малыш лежит на траве, а возле него стоят посторонние люди", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Во время медицинского освидетельствования в крови матери было обнаружено 2,03 промилле алкоголя.

Сейчас мальчик находится в больнице с многочисленными травмами – ушибами и переломами обеих ног.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Открыто уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Вторая ситуация произошла в Василькове. Там ребенок выпал со второго этажа. Но, к счастью, обошлось без тяжелых последствий.

Ранее в столице произошел жуткий случай, который шокировал многих горожан. В квартире многоэтажки на проспекте Тычины на Березняках нашли мертвыми мужчину и женщину, а рядом с трупами родителей несколько дней жила двухлетняя девочка.

Также в Запорожье правоохранители нашли мальчика, который двое суток провел в квартире с мертвыми родителями.

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