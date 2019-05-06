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В Киевской области за сутки произошло более 80 ДТП: есть жертвы

6 мая, 11:24

Близ села Дитятки Mitsubishi насмерть сбил мужчину, водитель сбежал с места ДТП

Фото: Информатор

За прошлые сутки в Киевской области произошло 82 ДТП, в результате которых погиб один человек, а четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

Так, вчера, 5 мая, с. Дитятки Иванковского района около 22:00 водитель автомобиля Mitsubishi Lancer совершил наезд на 33-летнего киевлянин. В результате ДТП мужчина погиб на месте, а водитель скрылся с места происшествия. Позже полиция нашла в лесополосе возле села машину, причастную к аварии.

"Местонахождения водителя устанавливается", - уточнили в полиции.

Также возле Березани на автодороге Полтава – Киев произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Sens и Hyundai IX-35. Там 39-летний водитель Hyundai IX-35 столкнулся с легковушкой. В результате аварии оба водителя госпитализированы в городскую больницу. В автомобиле Hyundai находились жена и сын водителя, которых тоже доставили в больницу с телесными повреждениями.

По фактам данных ДТП открыты уголовные производства.

Напомним, что смертельное ДТП с участием двух автомобилей случилось в Винницкой области. В результате четверо человек погибли, двое госпитализированы.


Также сообщалось, что в поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области под колесами авто погибла велосипедистка

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Тег ДТП, жертвы, киевская область

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