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В Киевской области за сутки произошло пять серьезных ДТП: есть жертвы

19 июля, 12:28

В Борисполе и Тхоровке из-за аварий погибли два человека

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В Киевской области за сутки произошло пять ДТП, в результате которых два человека погибли, трое травмированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

Так, вечером 18 июля в Борисполе произошло ДТП с наездом на пешехода. Мужчина в возрасте около 40 лет переходил дорогу в неустановленном месте. В результате аварии от полученных телесных повреждений пешеход погиб в карете скорой помощи.

В селе Тхоровка 33-летний водитель легковушки, не придерживаясь безопасной скорости движения, съехал в кювет и врезался в деревянную электроопору. От полученных травм он скончался в Центральной районной больницы.

В Тетиеве местный житель за рулем легковушки, не соблюдая безопасное расстояние движения, наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Пострадавшего с переломом ноги доставили в больницу.

На автодороге Ставы – Черняхов вблизи с. Мировка местный житель за рулем Daewoo не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Opel. В результате ДТП пассажир автомобиля Opel с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и травмой лопатки доставлен в больницу.

В с. Неграши водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии пассажир автомобиля с переломом ребер и ноги доставлен в больницу.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1331 человек. 

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, жертвы, киевская область

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Сегодня

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