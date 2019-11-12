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В Киевской области за сутки в ДТП погиб один человек, еще шесть пострадали

12 ноября, 11:34

Смертельная авария произошла на трассе Киев - Чоп близ с. Копылов

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

На дорогах Киевской области за сутки произошло несколько ДТП, в результате которых один человек погиб, еще шесть были травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"ДТП с трагическим исходом произошло после обеда на трассе Киев – Чоп близ с. Копылов Макаровского района. Водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость движения, выехал на обочину дороги и столкнулся с припаркованным грузовиком. В результате – один из пассажиров погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Водитель внедорожника получил травмы грудной клетки, живота, множественные ушибы тела и черепно-мозговую травму. Еще одна, 15-летняя, пассажирка получила телесные повреждения в виде травмы живота, перелома ключицы и травмы головы.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Кроме того, в Белой Церкви водитель легковушки не придерживался безопасной дистанции и сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Пострадавшего с переломом плеча и ушибом ноги доставили в больницу.

Также вчера вечером в Броварах произошло два наезда на пешеходов. В обоих случаях пострадавшие переходили проезжую часть в неустановленном месте. Один из пострадавших, 66-летний мужчина, получил перелом голени и черепно-мозговую травму. Другой – 52-летний, получил ушиб и травму головы.

Напомним, 10 ноября в с. Здвижевка Бородянского района в результате аварии погибли четыре человека, среди которых двое детей.

Новости "Сегодня" писали, что в Боярке женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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ДТП киевская область аварии

Источник: Сегодня

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