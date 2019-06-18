В Киевской области за выходные пропали девять детей
К счастью, с детьми все в порядке
В Киевской области за праздничные выходные с 15 по 17 июня пропали девять детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.
В частности, правоохранители по "горячим следам" разыскали девять детей, в отношении которых поступили сообщения об исчезновении.
Новости "Сегодня" ранее сообщали, что в Киевской области полицейские нашли 11-летнюю девочку, которая находилась без присмотра взрослых. Как выяснилосб, она является жительницей Винницкой области и отправилась в Киев, чтобы разыскать своего взрослого брата, однако заблудилась и не доехала до столицы. Сейчас ребенок находится в Винницкой городской клинической больнице "Центр матери и ребенка", где ей оказывается психологическая помощь, а с матерью работают работники социальных служб.
Напомним, в Дарницком районе Киева на этой неделе также обнаружили потерянного двухлетнего мальчика. Ребенок сам ушел из магазина, пока его мать стояла в очереди.
Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах пьющие мама и бабушка бросили на произвол судьбы двух детей.
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