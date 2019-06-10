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В Киевской области за выходные утонули 11 человек

10 июня, 15:57

Самому младшему из погибших – 15 лет

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua.

В Киевской области за прошедшие выходные утонули 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

Инциденты произошли в разных районах области. Все погибшие – мужчины. Самому младшему из них 15 лет.

Подавляющее большинство отдыхали в компаниях, некоторые купались сами.

За последние сутки печальная статистика трагедий на воде пополнилась новыми жертвами.

Так, в Киево-Святошинском районе 9 июня произошло две трагедии. В селе Тарасовка в пруду утонул парень 2001 года рождения, а в Лесниках мужчина 1967 г.р.

Также ЧП произошли в населенных пунктах Положаи, Дивычки, Глушки.

С начала года на водных объектах области погибло уже 47 человек.

Напомним, как сообщали "Сегодня" в Киеве за день утонули три человека. По данным ГСЧС Киева, всего с начала года на столичных водоемах погибло 29 человек, спасены 20. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года погибло 20 человек, 7 были спасены.

Спасатели просят отдыхающих соблюдать элементарные меры безопасности, отдыхая у воды. Не распивать спиртные напитки и не купаться в нетрезвом состоянии. Не оставлять малолетних детей без присмотра вблизи водоемов, не плавать в одиночестве, купаться только в приспособленных для этого местах.

Также новости "Сегодня" писали о трагедии в Чернигове, где на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.


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Тег утонул, киевская область, ГСЧС

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Сегодня

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