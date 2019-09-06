В Киевской области задержали бандитов, грабивших элитные дома (видео)

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В Киевской области задержаны члены преступной группировки, которые длительное время совершали нападения на элитные дома. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Еще в мае в Бориспольском районе группа лиц в балаклавах с применением насилия ограбила квартиру состоятельной семьи. Злоумышленники проникли в дом и, угрожая хозяйке физической расправой, забрали 80 тысяч долларов США, ювелирные изделия и скрылись", – говорится в сообщении.

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Позднее оперативники установили личности преступников, которые оказались "гастролерами" с Волыни. Их задержали на "горячем" – после неудачной попытки ограбления еще одного частного дома в Броварском районе. Задержанных отправили в изолятор временного содержания. У них изъяли три автомобиля, оружие, средства связи и другие вещественные доказательства.

По фактам возбуждены уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно – разбой, грабеж и кража.

Сейчас проверяется причастность данных лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории Киевской области и других регионов Украины.

Напомним, мы писали, что в Киеве студент украл из супермаркета энергетических батончиков почти на две тысячи гривен и пытался сбежать с места преступления. 26-летний парень уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках , которые крадут у прохожих вещи прямо средь бела дня. Если вы почувствовали, что кто-то копается в ваших вещах, или вы схватили вора за руку, первое, что следует сделать, – это привлечь внимание прохожих.

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