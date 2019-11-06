В Киевской области задержали банду дерзких грабителей: видео

Один из воров изо всех сил ударил женщину кулаком в лицо и забрызгал глаза слезоточивым газом

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Киевской области задержала группу дерзких грабителей, которые напали на жительницу села Морозовка во дворе ее дома. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Один из них изо всех сил ударил женщину кулаком в лицо и забрызгал глаза слезоточивым газом. После чего ворвался в ее дом, откуда похитил деньги и оргтехнику. После совершения нападения воры скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Полиция начала поиски нападавших и в итоге через несколько дней грабители были задержаны.

Одного из них, 22-летнего молодого человека, задержали по месту жительства в Бориспольском районе, еще двух мужчин 25 и 36-летнего возраста – в столице.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Сейчас все фигуранты находятся в изоляторе временного содержания.

"Задержанные дали правдивые показания. Как выяснилось, они заранее готовились к преступлению. Находясь в селе Морозовка, старший из нападавших заметил женщину, которая приехала в магазин на дорогой машине. Мужчина сначала выследил, где она проживает, затем подговорил своих знакомых обокрасть ее дом", – уточнили в полиции.

Чтобы попасть в помещение беспрепятственно, воры дважды приезжали во двор, чтобы отравить собак, которые охраняли двор. В третий раз они приехали уже реализовать свой преступный план.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Похищенные деньги мужчины разделили между собой, а два ноутбука сразу продали через Интернет. Работники полиции проверяют фигурантов на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

По факту грабежа открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ранее под Киевом задержали крупную банду угонщиков элитных авто. Всего в группировку входило 12 человек, среди них были и женщины.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция задержала организатора преступной группировки, которую подозревают в 18 нападениях.

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