В Киевской области задержали криминального авторитета с "помощниками" (видео)

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области полиция задержала криминального авторитета и его "помощников", которые в ноябре прошлого года в ночном заведении Борисполя жестоко избили битами мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

По факту избиения мужчины было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна группа лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в районе и в целом на территории Киевской области. Задержали нападавших по месту жительства", – говорится в сообщении.

При обысках у подозреваемых нашли и изъяли различные ножи, металлическую биту, мачете.

Самый старший из группы нападающих – ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Пользовался удостоверением представителя СМИ. Его близкий друг-побратим и "правая рука" – неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслава. Третий фигурант – 34-летний житель Борисполя, который тоже влияет на криминогенную ситуацию.

Всем им объявлено подозрение. На данный момент мера пресечения им еще не избрана. Пока что также проверяется их причастность к совершению других преступлений.

Ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили вора в законе Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

Кроме того, сообщали, что из Украины выдворили вора в законе по прозвищу Тенго Гальский. Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из Кавказского региона.

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