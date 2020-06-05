Українська
$ 26,7
30
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киевской области задержали мужчин, распространявших детское порно

5 июня, 16:04

Наталья Руда Наталья Руда

Злоумышленники оказались жителями столицы и пригорода

Полицейские Киевской области разоблачили двух мужчин, причастных к распространению детской порнографии в Сети.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, злоумышленниками оказались жители столицы и Вишневого. По местам их проживания прошли обыски, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, флэшки и компьютерную технику, на которой содержалась информация порнографического характера.

После экспертизы изъятого будет принято решение об объявлении задержанным подозрения.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области 13-летняя девочка забеременела от "примерного" семьянина.

Подобный случай произошел и в Ровенской области. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Также напомним, что недавно Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
задержание порнография киевская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: жена подозреваемого выступила в его защитуПроисшествия
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейских
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейскихПроисшествия
ЧП на мосту Метро: у семьи
ЧП на мосту Метро: у семьи "минера" мошенники отобрали квартируПроисшествия
"Отказала дяде Коле": адвокат рассказал жуткие детали изнасилования в КагарлыкеПроисшествия
Бандитские разборки в Броварах: первому подозреваемому избрали меру пресечения
Бандитские разборки в Броварах: первому подозреваемому избрали меру пресеченияПроисшествия
Закрыли и изнасиловали: история о рабстве под Киевом получила неожиданное продолжение
Закрыли и изнасиловали: история о рабстве под Киевом получила неожиданное продолжениеЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять