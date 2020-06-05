В Киевской области задержали мужчин, распространявших детское порно

Полицейские Киевской области разоблачили двух мужчин, причастных к распространению детской порнографии в Сети.
Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, злоумышленниками оказались жители столицы и Вишневого. По местам их проживания прошли обыски, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, флэшки и компьютерную технику, на которой содержалась информация порнографического характера.
После экспертизы изъятого будет принято решение об объявлении задержанным подозрения.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Подобный случай произошел и в Ровенской области. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
Также напомним, что недавно Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.
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