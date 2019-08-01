В Киевской области задержали мужчину, бросавшегося на людей с топором: видео

В одном из населенных пунктов Броварского района на почве злоупотребления алкоголем мужчина бросался на людей с топором, повредил припаркованные автомобили, а когда приехали полицейские – встретил их с ножом в руке.
Как сообщил глава ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, дебошира задержали прибывшие на вызов патрульные полицейские.
"Следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 и ч.1 ст. 345 УК Украины. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве прохожие задержали мужчину, который посреди улицы бросался с кулаками на пенсионера и двухлетнего ребенка. Злоумышленник ударил пожилого мужчину, отобрал его коляску и бросил ее в автомобиль, а также ударил мальчика, который пробегал рядом. В результате стычки ребенка и дебошира, который, вероятно, находился под действием психотропных препаратов, доставили в больницу.
Также новости "Сегодня" писали, что в селе Перегоновка Обуховского района полиция задержала дебошира, применив табельное оружие. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
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