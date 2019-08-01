Фото: Андрей Небытов/Facebook

В Киевской области задержали мужчину, бросавшегося на людей с топором: видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%88%20%D0%B2%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%88%20%D0%B2%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5 2019-08-01T09:47:00+03:00 Происшествия Также дебошир повредил припаркованные автомобили

В одном из населенных пунктов Броварского района на почве злоупотребления алкоголем мужчина бросался на людей с топором, повредил припаркованные автомобили, а когда приехали полицейские – встретил их с ножом в руке.

Как сообщил глава ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, дебошира задержали прибывшие на вызов патрульные полицейские.

"Следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 и ч.1 ст. 345 УК Украины. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

Фото: Андрей Небытов/Facebook

Фото: Андрей Небытов/Facebook

Напомним, в Киеве прохожие задержали мужчину, который посреди улицы бросался с кулаками на пенсионера и двухлетнего ребенка. Злоумышленник ударил пожилого мужчину, отобрал его коляску и бросил ее в автомобиль, а также ударил мальчика, который пробегал рядом. В результате стычки ребенка и дебошира, который, вероятно, находился под действием психотропных препаратов, доставили в больницу.

Также новости "Сегодня" писали, что в селе Перегоновка Обуховского района полиция задержала дебошира, применив табельное оружие. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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