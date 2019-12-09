В Киевской области задержали мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю племянницу

Мужчине грозит от семи до 12 лет лишения свободы

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Васильковском районе Киевской области по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки задержали ее родного дядю. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"По телефону в полицию Киевской области обратилась мать 14-летней девочки и сообщила, что ее дочь сейчас насилует родной дядя. Она не могла сама защитить ребенка, ведь находилась далеко от дома. Полицейский наряд оперативно прибыл на место происшествия и спас девочку", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина напоил племянницу алкогольными напитками, а после начал действия сексуального характера. Свидетелем этого стал брат девочки, который увидел преступление через окно и сообщил матери.

"38-летнего насильника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Сначала следователи квалифицировали действия задержанного по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК, однако после проведения экспертизы оказалось, что это было изнасилование", – уточнили в полиции.

Мужчине грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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