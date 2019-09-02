В Киевской области задержали мужчину, продававшего порно со своими маленькими детьми

Видео с пятилетним ребенком и двухлетней девочкой продавалось на закрытых тематических форумах

/ Фото: Нацполиция

В Киевской области киберполиция разоблачила мужчину в создании порнороликов с участием собственных детей – пятилетнего мальчика и двухлетней девочки. Видео продавалось на закрытых тематических форумах. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции.

Так, 40-летний житель Киевской области снимать порнографическое видео начал с момента рождения первого ребенка.

/ Фото: Нацполиция

"Последние полтора года он зарабатывал тем, что продавал отснятый материал в сети. Порнографические видео с участием своих детей он оценил в 100 долларов США за единицу. Для распространения информации о продаже подобных видео, злоумышленник зарегистрировался на тематических форумах и размещал объявления на различных закрытых площадках. Оплату получал исключительно используя электронные кошельки и криптовалюту для предотвращения его идентификации", – говорится в сообщении.

/ Фото: Нацполиция

По месту жительства семьи полиция провела обыск. Во время предварительного осмотра техники, которая находилась в квартире, работники киберполиции обнаружили около 150 ГБ порноконтента с участием детей. Также обнаружен дополнительный жесткий диск, на котором хранилось около 1 ТБ подобного контента. Технику изъяли и направили на экспертизу.

Событие квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) ч.4 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Задержанному грозит до десяти лет заключения.

Напомним, что киевская прокуратура завершила направила в суд обвинительный акт в отношении 26-летней женщины, которая снимала порно со своим четырехлетним сыном.

Напомним, в Харькове женщина снимала и продавала порно. Также не так давно в Запорожье полицейские задержали молодого парня, который подозревается в продаже порнографической видеопродукции через интернет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram