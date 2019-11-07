Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

В Киевской области задержали россиянина, сбежавшего из-под стражи

7 ноября, 13:50

Беглеца задержали в поле в окрестностях Василькова

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Киевской области задержала россиянина, который сбежал из-под стражи во время доставки его в изолятор временного содержания. Беглеца задержали в окрестностях Василькова. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Правоохранители максимально блокировали территорию на всех возможных направлениях, куда мог своим ходом направиться беглец. Общественность, которая тоже помогала в поисках злоумышленника, заметила неизвестного мужчину в окрестностях города Васильков, убегающего от них. Об этом сразу люди сообщили пешим нарядам полиции", – говорится в сообщении.

Бойцы спецподразделения тактико-оперативного реагирования и бойцы полка полиции специального назначения быстро догнали беглеца в поле и задержали.

Реклама

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В тренде
Дело на полтора миллиона долларов: в Киеве мошенник "продавал" должности в высших эшелонах власти (дополнено)

Мужчину доставили в изолятор временно содержания, где он будет ожидать решения суда об избрании меры пресечения.

Кроме того, иностранец теперь будет отвечать согласно законодательству Украины за побег из-под стражи. Открыто уголовное производство по ст. 393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

Ранее в Фастове Киевской области из местного отделения полиции сбежал задержанный за грабеж мужчина.

Также новости "Сегодня" писали, что в аэропорту "Борисполь" от украинских правоохранителей сбежал перед своей экстрадицией в Израиль наркобарон Амос Дов Сильвер.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

задержание побег розыск

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причина
В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причинаПроисшествия
В Киеве обнаружили два источника радиации: фонит в 2,5 тысячи раз больше нормы
В Киеве обнаружили два источника радиации: фонит в 2,5 тысячи раз больше нормыПроисшествия
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видео
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видеоПроисшествия
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварии
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварииПроисшествия
В центре Киева вспыхнул сильный пожар
В центре Киева вспыхнул сильный пожарПроисшествия
В Киеве девушка бросила в съемной квартире песика и 40 котов
В Киеве девушка бросила в съемной квартире песика и 40 котовПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...