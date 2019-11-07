В Киевской области задержали россиянина, сбежавшего из-под стражи

Беглеца задержали в поле в окрестностях Василькова

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Киевской области задержала россиянина, который сбежал из-под стражи во время доставки его в изолятор временного содержания. Беглеца задержали в окрестностях Василькова. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Правоохранители максимально блокировали территорию на всех возможных направлениях, куда мог своим ходом направиться беглец. Общественность, которая тоже помогала в поисках злоумышленника, заметила неизвестного мужчину в окрестностях города Васильков, убегающего от них. Об этом сразу люди сообщили пешим нарядам полиции", – говорится в сообщении.

Бойцы спецподразделения тактико-оперативного реагирования и бойцы полка полиции специального назначения быстро догнали беглеца в поле и задержали.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Мужчину доставили в изолятор временно содержания, где он будет ожидать решения суда об избрании меры пресечения.

Кроме того, иностранец теперь будет отвечать согласно законодательству Украины за побег из-под стражи. Открыто уголовное производство по ст. 393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

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