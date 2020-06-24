В Киевской области женщина "заминировала" зал игровых автоматов

В Фастове женщина вечером 22 июня заявила в полицию о том, что хочет взорвать зал игровых автоматов, если правоохранители его не закроют. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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Так, к указанному зданию прибыли патрульные и следственно-оперативная группа, специалисты перекрыли движение автомобилей и пешеходов. После проверки никаких взрывчатых веществ на месте обнаружено не было.

"Полицейские быстро установили личность заявительницы. Ею оказалась 55-летняя местная жительница. Выяснилось, что таким образом женщина хотела привлечь внимание, поскольку ее сын недавно проиграл в заведении азартных игр значительную сумму денег", – говорится в сообщении.

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В доме женщины провели обыск, но там также никакой взрывчатки не нашли.

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"Информацию о функционировании незаконного игорного заведения полиция сейчас проверяет", – уточнили в полиции.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, в Киевской области полицейские задержали 44-летнего гражданина России, который несколько раз сообщал о "минировании" села в Бориспольском районе.

Кроме того, полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии сообщил копам о минировании фирмы на улице Малогвардейской.

Также новости "Сегодня" сообщали, что мужчина получил шесть лет тюрьмы за ложное сообщение о минировании станции метро "Гидропарк" в столице.

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