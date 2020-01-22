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В киевской школе дети отравились неопознанным токсином: что известно о ЧП

22 января, 18:25

Александр Марущак

По одной из версий, школьники курили электронную сигарету

/ Фото: Сегодня

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В одной из киевских школ госпитализировали троих школьников, которые отравились неизвестным токсическим веществом. По одной из версий, дети могли употреблять электронные сигареты, но так ли это – предстоит выяснить медикам.

Известно, что ЧП произошло в одной из школ на Оболони. Школьников госпитализировали в "Охматдет", а их родители категорически против огласки любой информации о них.

"Информация о госпитализации школьников нам не поступала. Если речь идет об отравлении, то наши специалисты выедут завтра на место, чтобы проводить эпидемиологическое расследование", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском лабораторном центре МОЗ.

Напомним, в 2019 году в Одессе мать не доглядела годовалую дочь – ребенок отравился метадоном. Девочка в тяжелом состоянии. А под Новгородом-Северским в Черниговской областитрое мальчиков отравились корнем борщевика (ядовитое растение – ред).

Как рассказали в пресс-службе Черниговской областной государственной администрации, дети попали в больницу около 16:00 8 декабря 2019 года. 14-летнего Николая Веркушу, 12-летнего Андрея Лудина и 9-летнего Михаила Хаджиогло доставили в реанимационное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы в тяжелом состоянии. Спустя два часа самый младший мальчик умер.

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Киев дети охматдет электронные сигареты отравились

Источник: Сегодня

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