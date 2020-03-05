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В киевской школе отравились ученики: подозревают антисептик

5 марта, 19:25

Александр Марущак

ЧП произошло на Соломенке, на место прибыли четыре кареты скорой помощи

В киевской школе №159 (ул. Генерала Тупикова, 22) 5 марта днем произошло ЧП: отравились школьники. Информация об инциденте в Соломенском районе появилась в соцсетях. По словам очевидцев, на место приехали четыре кареты скорой помощи.

В департаменте здравоохранения КГГА факт отравления школьников в школе нам подтвердили. Как удалось выяснить сайту "Сегодня", ЧП в указанной школе произошло сегодня в 13:00. Там также сообщили, что пострадавших повезли в Охматдет.

По предварительной версии, дети могли отравиться антисептиком.

"Родители передали детям антисептик, а они его разлили в классе. В результате ожоговое отравление дыхательных путей получило двое школьников. Их госпитализировали", – рассказал нам источник.

Расследованием причин ЧП занимаются сотрудники правоохранительных органов.

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Напомним, 4 марта мы сообщали, что руководители школ и садиков усилили дезинфекционный режим. Там проводится усиленная влажная уборка, очистка поверхностей мебели, дверных ручек и т.п.; проветривание помещений, соблюдается температурный режим и режим личной гигиены всех участников образовательного процесса. Также при уборке используют антисептики.

А в январе в одной из киевских школ госпитализировали троих школьников, которые отравились неизвестным токсическим веществом. По одной из версий, дети могли употреблять электронные сигареты, но так ли это – предстоит выяснить медикам.

В 2019 году произошла трагедия под Новгородом-Северским в Черниговской области. Там трое мальчиков отравились корнем борщевика (ядовитое растение. – Ред.). 14-летнего Николая Веркушу, 12-летнего Андрея Лудина и 9-летнего Михаила Хаджиогло доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Спустя два часа самый младший мальчик умер.

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Источник: Сегодня

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