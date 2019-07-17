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В киевскую тюрьму пытались доставить наркотики с помощью дрона

17 июля, 02:46

Полиция задержала 20-летнего подозреваемого

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Полиция задержала мужчину за попытку при помощи квадрокоптера передать наркотики на территорию следственного изолятора в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Согласно сообщению, в понедельник, около 21:45 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Дегтяревской находится молодой человек, который ведет себя подозрительно.

Правоохранители установили, что задержанный 1999 года рождения, при помощи квадрокоптера пытался передать на территорию следственного изолятора пакетики, по его словам, с расфасованным метадоном.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса.

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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Тег Киев, наркотики, СИЗО, дрон

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