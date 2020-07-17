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В Коцюбинском нашли младенца в мусорном баке

17 июля, 16:53

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Полиция просит помощи в поисках матери ребенка

В Коцюбинском под Киевом в мусорном баке обнаружили тело младенца. Сообщение о страшной находке поступило в полицию 17 июля днем, рассказали в полиции Киевской области.

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Тело новорожденного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители разыскивают роженицу. Полиция обращается за помощью к гражданам: если у вас есть любая информация, предположения или подозрения относительно того, кто мог совершить это преступление, – сообщите на спецлинию "102". Анонимность гарантируется.

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Ранее тело новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Киеве, на улице Героев Севастополя, 22, напротив жилого дома.

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А еще журналисты "Сегодня" разыскали мужчину, который спас новорожденного, оставленного в сумке под открытым небом на детской площадке в Киеве. Так, Роман около полуночи возвращался домой и услышал звуки, доносившийся из темноты. Сначала подумал: это котенок, и когда подошел ближе, увидел сумку с младенцем. Ребенок плакал.

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убийство правоохранители младенец коцюбинское уголовное производство

Источник: Сегодня

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