В колонии под Киевом выявили нарушения прав осужденных
В колонии заключенные безосновательно привлекаются к дисциплинарной ответственности
Прокуратура Киевской области выявила многочисленные нарушения прав осужденных в колонии под Киевом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в Ирпенском исправительном центре №132 были выявлены случаи необоснованного привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности.
"Кроме того, администрация учреждения ограничивается профилактическими беседами с осужденными вместо привлечения их к дисциплинарной ответственности за совершение нарушений установленного порядка отбывания наказания с целью содействия в замене им в дальнейшем неотбытой части наказания на более мягкое", – говорится в сообщении.
Также выявлены нарушениях прав осужденных при их привлечении к оплачиваемым работам. В частности, им не проводили ознакомление с начисленной зарплатой и не оформляли трудовые договора.
По факту нарушений двое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее правозащитники рассказали об ужасных условиях содержания заключенных в Бердянской колонии.
Также в Днепропетровской области замначальника колонии попался при получении взятки.
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