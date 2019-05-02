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В колонии под Киевом выявили нарушения прав осужденных

2 мая, 12:29

В колонии заключенные безосновательно привлекаются к дисциплинарной ответственности

Фото: AFP

Прокуратура Киевской области выявила многочисленные нарушения прав осужденных в колонии под Киевом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в Ирпенском исправительном центре №132 были выявлены случаи необоснованного привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности.

"Кроме того, администрация учреждения ограничивается профилактическими беседами с осужденными вместо привлечения их к дисциплинарной ответственности за совершение нарушений установленного порядка отбывания наказания с целью содействия в замене им в дальнейшем неотбытой части наказания на более мягкое", – говорится в сообщении.

Также выявлены нарушениях прав осужденных при их привлечении к оплачиваемым работам. В частности, им не проводили ознакомление с начисленной зарплатой и не оформляли трудовые договора. 

По факту нарушений двое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее правозащитники рассказали об ужасных условиях содержания заключенных в Бердянской колонии.


Также в Днепропетровской области замначальника колонии попался при получении взятки.

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Тег нарушения, колония, киевская область

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