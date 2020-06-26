В Лукьяновском СИЗО криминальные авторитеты "выбивали" из арестантов деньги (фото)

В Лукьяновском СИЗО в Киеве два криминальных авторитета вымогали у арестованных и осужденных деньги. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Так, двое мужчин, 1982 и 1985 годов рождения, организовали "схему" обогащения за счет людей, которые содержатся в СИЗО. В случае отказа со стороны арестантов платить авторитетам деньги, создавались условия и применялись "методы убеждения", после которых осужденные соглашались платить "дань".

"Деньги пострадавшие перечисляли на банковские карточки подконтрольных лиц, находившихся на свободе. Полученные на карточки средства передавали подозреваемым. Суммы за "спокойствие" могли достигать нескольких десятков тысяч гривен. В частности задокументирован факт вымогательства с осужденного 50 000 гривен и перечисление средств на указанную криминальными авторитетами банковскую карточку", – говорится в сообщении.

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Правоохранители провели обыски в камерах подозреваемых и по месту жительства тех людей, которые были задействованы в схеме. Полицейские изъяли деньги, "черновые" записи, наркотические средства, мобильные телефоны и банковские карточки.

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На основании полученных доказательств двум мужчинам – организаторам преступной "схемы" – следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об этапировании подозреваемых в другие спецучреждения.

Ранее министр юстиции Денис Малюська проверил, чем кормят заключенных в Лукьяновском СИЗО.

Также в Лукьяновском СИЗО появились первые "VIP-клиенты".

Смотрите в сюжете об условиях содержания в Лукьяновском СИЗО:

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