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В Мариинском парке нашли человеческие кости

6 марта, 23:57

Мила Князьская-Ханова

Могилу обнаружили коммунальщики во время уборки

В Мариинском парке во время земельных работ коммунальщики нашли человеческие останки, сообщает Информатор.

Полицейские, которые приехали на выезд, выяснили, что сотрудники "Киевзеленстроя" выкорчевывали пенек спиленного дерева недалеко от Памятника участникам январского восстания. В этот момент в земле они увидели кости.

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При осмотре места происшествия информация подтвердилась. В земле действительно лежал череп и другие кости, которые принадлежали человеку. Сколько кости пролежали в земле и другие детали случившегося предстоит выяснить полицейским.

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Напомним, в 2019 году в центре Киева нашли останки троих людей. Страшную находку обнаружила киевлянка, которая прогуливалась по подольским холмам. Как три тела оказались в овраге в центре Киева и пролежали более полувека незамеченными, должно выяснить следствие. Полиция забрала все на экспертизу. Она продлится несколько месяцев и должна дать больше зацепок. Если таких не найдется – останки похоронят на кладбище для неизвестных.

Ранее сообщалось о массовом захоронении в воинской части. 19 скелетов обнаружили на действующем армейском объекте Ровенской области. Останки нашли в братской могиле, которую годами никто не замечал.У жертв прострелены черепа, сохранилась даже одежда.

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