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В масштабном пожаре возле ЧАЭС полиция обвиняет "черных археологов"

Сегодня, 19:16

Правоохранители установили двух человек, которые могут быть причастны к возгоранию

Фото: полиция
Фото: полиция.
В масштабном пожаре возле ЧАЭС полиция обвиняет "черных археологов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/62d/01b/5ca62d01b69f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/62d/01b/5ca62d01b69f7.jpg Происшествия Правоохранители установили двух человек, которые могут быть причастны к возгоранию

В полиции Киевской области заявили, что одной из причин возникновения возгорания травы в пгт Полесское 2 апреля является деятельность "черных археологов". Об этом сообщает ведомство в Facebook.

"Во время проведения неотложных полицейских мер по установлению причин пожара и его виновников, правоохранители установили двух человек, которые могут быть причастны к возгоранию травяного настила. Ими оказались жители Полесья, 17 и 18 лет, "черные археологи", – говорится в сообщении.

Парни признались полицейским, что в тот день они проводили раскопки на кладбище в селе Полесское, а когда услышали шум автомобиля, кинули окурки сигарет на землю и скрылись.

"Такая "детская" неосмотрительность стала одной из основных причин пожара на большой территории. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины", - уточнили в ведомстве.

Ныне полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены соответствующие экспертизы. Продолжается следствие.

Как сообщалось, пожар в зоне отчуждения вблизи пгт Полесское начался 2 апреля днем. На открытой территории горели 20 га травяного настила и около 30 отселенных полуразрушенных зданий. К тушению была привлечена почти сотня спасателей, самолет и вертолет. Пожар удалось потушить только утром 3 апреля.

Напомним, лес в Чернобыльской зоне также горел в феврале. Тогда к тушению огня привлекались 18 человек и 3 единицы техники.

А 5 июня в Чернобыльской зоне загорелась сухая трава. В дальнейшим пожар распространился на лесной массив на площади около 10 га. Пожар на общей площади около 2 га был локализован вечером на следующий день. Спасатели заверяли, что причин для паники нет. Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркивал, что ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне – контролируемая.

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Тег пожар, ЧАЭС, чернобыльская зона

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