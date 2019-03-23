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В метро Киева на платформе умер мужчина

Сегодня, 17:47

Умершему было 70 лет

Фото: Мила Князьская-Ханова
В метро Киева на платформе умер мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0a4/2de/5c40a42deef57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0a4/2de/5c40a42deef57.jpg Происшествия Умершему было 70 лет

В Киеве на платформе станции метро "Олимпийская" утром 23 марта умер мужчина. Трагедия произошла около 8:20.

По словам очевидцев, ему стало плохо в вагоне поезда, который двигался со станции метро "Дворец Украина", он вышел на "Олимпийской", схватился за колону и, простояв около минуты, упал на платформу, сообщает "Информатор".

Бригада медиков, которая оперативно прибыла по вызову, смогла лишь констатировать смерть человека. Личность мужчины уже установлена. Ему было 70 лет. Сейчас полиция ожидает выводов судмедэкспертизы.

Напомним, ранее в Харькове на узловой станции метро "Площадь Конституции" умер человек. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, одному из пассажиров стало плохо в вагоне, после чего другие пассажиры вынесли его на платформу. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

А в Киеве на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП

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Тег Киев, метро, умер

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