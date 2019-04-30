В метро Киева участились случаи падения на рельсы: как выжить

Оказаться на рельсах в метро может каждый, однако выжить можно, придерживаясь строгих инструкций





Напомним, в Киеве женщина упала на рельсы в метро и остановила движение поездов. На станциях по красной ветке на перронах скопилось огромное количество пассажиров.

Ранее сообщалось, что в конце марта на станции метро "Театральная" столичной подземки произошло ЧП – женщина упала на эскалаторе.

Напомним, ранее видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивает друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.

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