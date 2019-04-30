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В метро Киева участились случаи падения на рельсы: как выжить

30 апреля, 23:00

Оказаться на рельсах в метро может каждый, однако выжить можно, придерживаясь строгих инструкций




Правила выживания в метро. В столичной подземке участились случаи падения пассажиров на пути. Одни оказываются под колесами поезда из-за невнимательности, другие прыгают на рельсы ради развлечения. "Сегодня" выяснили, что делать, если вы стали свидетелем такой ситуации, и какие шансы самому спастись, если упал на рельсы.

Лег поперек рельс так, что поезд перережет тело пополам. Минуту на мужчину растерянно смотрят пассажиры, стоящие на перроне. И только когда путь осветили фары ближнего поезда, двое смельчаков из толпы решаются вытащить человека.

Эти кадры сняли несколько часов назад на станции "Золотые ворота". Работу метрополитена быстро восстановили и о том, что здесь человека доставали с рельсов, ничего не напоминает.

Толкотня в час пик, потери сознания или опасные развлечения. Оказаться на рельсах в метро теоретически может каждый, однако выжить можно, придерживаясь строгих инструкций.

Зовите дежурную, она сообщит машинисту о падении, и поезд остановят. Прыгать на рельсы, чтобы извлечь человека, опасно. Ведь часть пути – под высоким напряжением, и героя может убить электрическим током.

Однако на станциях метро таких инструкций нет. Поэтому правила поведения, когда кто-то оказывается на пути, пассажиры придумывают сами.

На станции есть лишь одна дежурная. Она следит за прибытием и отправлением поездов. А если увидит человека на рельсах, то вытащить его на перрон самой дежурной будет не под силу. А именно в этом случае, который произошел прошлым летом на станции "Дворец спорта", дежурной помогает машинист. Достают пьяную девушку, которая рухнула в желоб между рельсами.

Напомним, в Киеве женщина упала на рельсы в метро и остановила движение поездов. На станциях по красной ветке на перронах скопилось огромное количество пассажиров.

Ранее сообщалось, что в конце марта на станции метро "Театральная" столичной подземки произошло ЧП – женщина упала на эскалаторе.

Напомним, ранее видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивает друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.


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Тег метро, рельсы, пассажиры, перрон, упал

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