В Михайловском соборе разбили икону

Фото: Kyiv LIVE

В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве мужчина разбил икону. Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE.

"Известно, что мужчина повредил икону специально. Поднял ее с места, где она лежала, и бросил на пол. Хулигана вывели из храма. Священник пытался выяснить причины поступка, но мужчина не пожелал объясниться", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Вышгородском районе, в селе Новые Петровцы, правоохранители задержали 37-летнего киевлянина, которого подозревают в совершении краж из церквей.

Напомним, ко Дню крещения Киевской Руси в столицу привезли мощи 19 святых и пять чудотворных икон. Священные реликвии пронесли по центру Киева во время крестного хода. Чтобы принять участие в праздновании, в столицу съехалось более двухсот тысяч верующих. Люди уверены, что иконы имеют целебную силу и могут спасти от самых тяжелых болезней.

Также на празднование 1031-летия крещения Украины-Руси в Киев привезли мощи святого апостола Андрея Первозванного и частичку древа Креста Господня.

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