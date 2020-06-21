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В многоэтажном доме в Киеве прогремел взрыв: фото и видео

21 июня, 10:34

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

На Позняках взорвался газ в жилом доме

В Киеве, где ранее прогремел взрыв в районе строительства Шулявского путепровода, случился новый опасный инцидент.

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Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, утром 21 июня в жилом массиве Позняки, который расположен в Дарницком районе столицы, взорвался газ в десятиэтажном доме.

Авария произошла по адресу: улица Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами.

"На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и Национальной полиции. От ГСЧС привлечено 46 человек личного состава и 9 единиц техники", – добавили спасатели.

Видео: Anton Drobovych/Facebook

Информация о погибших и пострадавших пока что уточняется.

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Напомним, в прошлом году сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Борисполе под Киевом. В результате инцидента пострадал один человек. Разрушение строительных конструкций не произошло. От ГСЧС были привлечены 11 человек личного состава и три единицы техники.

А ранее в этом месяце в Днепровском районе Киева наркозависимый мужчина открыл газ и угрожал взорвать квартиру.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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газ Киев взрыв газа позняки Григоренко

Источник: Сегодня

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