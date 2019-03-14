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В МВД назвали версию смерти сотрудника АП в Киеве

Сегодня, 12:40

Как уточнил спикер МВД Артем Шевченко, речь может идти о корыстных мотивах преступления

Фото: Информатор
В МВД назвали версию смерти сотрудника АП в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a2f/bcc/5c8a2fbcc8559.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a2f/bcc/5c8a2fbcc8559.jpg Происшествия Как уточнил спикер МВД Артем Шевченко, речь может идти о корыстных мотивах преступления

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко подтвердил гибель главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Александра Бухтатого.

Как сообщает "Детектор медиа", Шевченко уточнил, что есть подозрение о насильственной смерти, однако, по всем признакам, гибель сотрудника АП не связана с его служебной деятельностью. По его словам, вероятнее всего, речь идет о корыстных мотивах преступления.

На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза.

Вместе с тем, в ГУ НП Киева "Сегодня" уточнили, что при осмотре тела на месте происшествия видимых следов насильственной смерти не обнаружили, а кровь у погибшего якобы шла из носа.

"Ждем результатов вскрытия, которые укажут на точную причину смерти. Информацию о событии пока даже не вносили в ЕРДР", – говорят в столичной полиции.

При этом ранее СМИ сообщали, что у погибшего разбита голова и руки в крови.

Напомним, тело мужчины было обнаружено утром 14 марта на улице Багговутовской в Киеве прямо у ворот церкви. Труп нашел охранник соседней стройки, который возвращался с ночной смены. Он и вызвал правоохранителей и медиков. Погибшему на вид около 40-45 лет, рядом с телом нашли следы крови. СМИ сообщили, что погибший – Александр Бухтатый 1973 года рождения, который работал в АП.

Ранее в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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Тег Киев, смерть, убийство, труп, тело, Багговутовская, Бухтатый

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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