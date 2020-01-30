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В МВД отреагировали на скандальные билборды в Киеве (видео)

30 января, 12:15

Информация об инциденте внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений

Фото: КГГА

Фото: КГГА

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В Министерстве внутренних дел отреагировали на появление в Киеве скандальных билбордов с пророссийской пропагандой. Напомним, что коммунальщики уже убрали с рекламных щитов наклейки с надписью "Россия = наш главный стратегический партнер".

Как сообщил спикер МВД Артем Шевченко, информация об инциденте внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

"Выяснили, что собственник рекламной площади не размещал сам и не давал согласия на размещение. По всем признакам, это было такое провокативное под покровом ночи размещение этого изображения. Полиция с коммунальщиками отреагировала, изображения были оперативно сняты", - сказал Шевченко, уточнив, что полиция выясняет обстоятельства ЧП.

О квалификации правонарушения будет сообщено позднее.

Ранее коммунальные службы столицы объявили войну уличным рекламным конструкциям – штендерам, которые установлены на тротуарах по всему городу. В народе их прозвали "спотыкачами".

Видео: Сегодня

Напомним, в 2018 году Киеврада внедрила новый способ борьбы с незаконной уличной рекламой в городе. Избавляться от такого "мусора" решили с помощью системы автодозвона.

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Киев реклама билборды

Источник: Сегодня

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