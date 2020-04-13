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В МВД сообщили о ликвидации пожара на территории одного из лесничеств в Чернобыле

13 апреля, 22:08

Елена Вус

В Корогодском, Денисовицком, Дитятскои и Паришевском лесничествах ликвидация огня продолжается

Пожар в Зоне отчуждения на территории Котовского лесничества ликвидировали. Радиационный фон не превышает норму.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

В Корогодском, Денисовицком, Дитятскои и Паришевском лесничествах ликвидация огня продолжается.

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Фото: mvs.gov.ua

"Основные усилия сосредоточены в Денисовицком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки. На этом участке привлечены более 250 человек и около 60 единиц техники, из них от ГосЧС более 200 человек и 40 единиц техники", – говорится в сообщении.

Всего, по информации ведомства, к тушению пожаров на территории Зоны отчуждения привлечены 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГосЧС 321 человек и 66 единиц техники, в том числе авиация.

Отмечается, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев – 0,011 мР/ч, Киевская область – в пределах 0,012 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль – 0,020 мР/ч при допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

Кроме того, на фоне сообщений, что огонь добрался до Припяти, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям призвали "не пользоваться фейковыми сообщениями".

"В настоящее время угрозы для Чернобыльской АЭС, хранилища отработанного топлива и других критических объектов зоны отчуждения нет", — заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук в видеообращении.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также заверил, что на территориях хранилищ ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сейчас полностью безопасно.

Вместе с тем пожары в Зоне отчуждения уничтожают естественную среду обитания уникальных лошадей Пржевальского, которых насчитывается в Чернобыльской зоне около 110. Видео последнего вида диких лошадей на планете Земля на выгоревших территориях сняли с квадрокоптера.

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