В нескольких районах Киева отключили свет: стала известна причина

В Киеве произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали №5, расположенной на улице Промышленная. В результате жители нескольких районов Киева остались без света. Об этом сообщили сайту "Сегодня" в Киевской городской государственной администрации.

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"Сейчас соответствующие подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК "Киевские электрические сети" осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ – три часа. Часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остаются без электроснабжения, некоторые потребители – без водоснабжения", – отметили в КГГА.

В свою очередь в компании ДТЭК "Киевские электросети" уточнили, что были аварийно обесточены 10 высоковольтных подстанций. Сейчас энергетики работают над резервным питанием клиентов на время ликвидации аварии.

"Из-за аварийного отключения на ТЭЦ-5 КП "Киевтеплоэнерго" с последующим отключением первого блока и возгоранием на сети 110 кВ тепловой станции аварийно обесточены высоковольтные подстанции ДТЭК Киевские электросети: пять подстанций 110 кВ и пять подстанций 35 кВ. Первые отключения оборудования энергокомпании начались ориентировочно в 18:50", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве с 20 июля по 3 августа отключат горячую воду у всех потребителей, подключенных к системам теплоснабжения "Еврореконструкции" в границах 19 улиц Днепровского района.

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