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В Новых Петровцах поймали торговца оружием

27 февраля, 16:27

55-летний местный житель неоднократно имел проблемы с законом

Правоохранители разоблачили нелегального торговца оружием и задержали жителя села Новые Петровцы в момент совершения им продажи пистолета, сообщает полиция Киевской области.

55-летний местный житель ранее неоднократно имел проблемы с законом. Оружие изъято в качестве вещественного доказательства и направлено на проведение соответствующей экспертизы. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение пистолета.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.

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Ранее в Луцке задержали торговца оружием – мужчина отправлял товар через "Новую почту". Клиенты у преступника были в Хмельницкой, Николаевской и Закарпатской областях.

Тем временем, в Харькове 62-летний пенсионер нашел себе уголовную "подработку": мужчина хранил дома и продавал оружие. Его задержали во время продажи ружья "Мосина" и патронов, они обошлись покупателю в 7 тысяч гривен.

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оружие расследование правоохранители лишение свободы новые петровцы

Источник: Сегодня

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