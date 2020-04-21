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В общежитии под Киевом коронавирусом заразились 37 человек, есть жертвы: все детали

21 апреля, 16:23

Наталья Руда

Заразились по меньшей мере 37 человек, два человека умерли

В Вишневом под Киевом в общежитии на улице Образования, 5 зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом 21 апреля на брифинге сообщил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Имеем чрезвычайное происшествие массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий Вишневого. Оно находится в частной собственности. По предварительным оценкам, там проживает более 300 человек. Точное количество жителей сейчас выясняют правоохранители и местная власть. На этот момент в этом очаге выявлено 37 больных, в том числе дети. Есть двое людей умерших, к сожалению", – сказал Володин.

По его словам, на данный момент медики делают ПЦР-тесты на коронавирус всем жителям общежития. Тестирования проводят в палатке, установленной у здания на улице Образования.

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В общежитии введено положение "особенного передвижения".

"Местная власть сейчас организовывает доставку еды, лекарств, средств личной гигиены в общежитие", – уточнил Володин.

Он добавил, что в Киево-Святошинской районной больнице в Боярке выделили под инфицированных коронавирусом из Вишневого 65 мест. Точное число зараженных будет известно завтра к вечеру.

Вместе с тем местные СМИ опубликовали фото ПЛР-тестирования на коронавирус жильцов общежития, уточнив, что тесты начали делать еще вчера. Это подтвердили и местные власти.

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В городском совете Вишневого уточнили детали массового заражения, заявив, что ситуация находится под контролем.

"У жителя общежития на ул. Образования, 5, который возвращался домой, было плохое самочувствие, поэтому он сразу обратился в пункт проверки больных COVID-19. Он установлен у здания согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Киево-Святошинской РГА. Дежурная медсестра сработала профессионально, сразу сообщила полиции, врачам, руководству общежития. Срочно было принято решение госпитализировать мужчину в инфекционное отделение Боярской больницы для установления диагноза и лечения", - говорится в сообщении горсовета.

Напомним, что на утро 21 апреля в Киевской области число инфицированных коронавирусом составляло 356 человек. В КОДА сообщали, что за минувшие сутки заразились 23 человека.

Ранее в Киевской области едва не сожгли дом санитарки из-за слухов о коронавирусе. Подробности смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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общежитие вишневое киевская область коронавирус

Источник: Сегодня

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