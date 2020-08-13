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В Одесской области нашли подростка, сбежавшего из дому в Киеве

13 августа, 17:00

Наталья Руда Наталья Руда

Школьник уехал "на заработки" к Черному морю

Столичные полицейские разыскали 13-летнего подростка, который сбежал из дому в Киеве "на заработки" в Одесскую область.

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Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Два дня назад в Днепровское управление полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что ушел из дома и не вернулся ее 13-летний сын и на связь не выходит. Поскольку ранее парень неоднократно уходил из дома, правоохранители по всей Украине разослали ориентировки с его приметами", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Копам пришло сообщение из Одесской области от коллег, которые остановили разыскиваемого подростка на трассе. Ребенка сейчас везут в Киев. Он объяснил свой поступок тем, что уехал из дома "на заработки" и отправился к Черному морю автостопом.

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В отношении парня никаких преступных действий не совершалось.

Ранее столичные патрульные разыскали трехлетнего мальчика, который пропал во время прогулки с матерью.

Также столичные патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.

Тем временем в Херсонской области в пустом доме нашли семимесячную малышку в синяках и с переломом:

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