В одном из киевских общежитий конфликт двух женщин закончился поножовщиной

Нападавшая, по данным полиции, была в состоянии алкогольного опьянения

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В столичном общежитии на улице Академика Туполева произошла поножовщина: женщина ударила в дивот ножом свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В полицию от врачей поступило сообщение, что из комнаты общежития на улице Академика Туполева в медицинское учреждение госпитализировали женщину с ранением в живот. Полицейские пообщались со свидетелем события и установили причастность к преступлению 59-летней киевлянки, которая проживает с потерпевшей в одном общежитии", – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что злоумышленница была в состоянии опьянения, когда пришла к своей знакомой в комнату, начала с ней ссориться и оскорблять. Затем схватила кухонный нож со стола и ударил женщину в живот. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правонарушительницу задержали. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантке подозрения и избрании меры пресечения. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Не так давно в одном из киевских ресторанов в центре города также произошла поножовщина:двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету почти в четыре тысячи гривен.

Также новости "Сегодня" писали, что на станции метро "Лесная" в Киеве пассажир набросился на людей с ножом.

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