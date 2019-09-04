В одном из киевских прудов покраснела вода: видео

В Киеве в одном из прудов на Осокорках вода окрасилась в красный цвет. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Сегодня на утренней прогулке на Осокорках обнаружили что в одном из прудов покраснела вода. Кто знает что это может быть? И куда следует обращаться в таких случаях?" – говорится в подписи к видео.

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Отметим, что "Сегодня" ранее писали о такой же проблеме на озере в восточной части парка "Нивки". В воде пруда обнаружили значительное количество бактерий (микроорганизмов из группы пурпурных фотосинтезирующих сиробактерий), которые обычно развиваются в водоемах с повышенным уровнем органического загрязнения.

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Ранее в Ореховатских прудах на территории Голосеевского парка также произошло ЧП - вода стала ядовитого ярко-оранжевого цвета. В управлении природных ресурсов КГГА говорят, что произошел сброс неизвестного вещества. По данным управления, произошедшим занимается и полиция.

Кроме того, в селе Гореничи Киевской области массово гибнет рыба в пруду. Также местные жалуются на невыносимый запах химикатов.

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