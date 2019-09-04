Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

В одном из киевских прудов покраснела вода: видео

4 сентября, 10:54

Местные жители Осокорков обратили внимание на изменение цвета пруда

В Киеве в одном из прудов на Осокорках вода окрасилась в красный цвет. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Сегодня на утренней прогулке на Осокорках обнаружили что в одном из прудов покраснела вода. Кто знает что это может быть? И куда следует обращаться в таких случаях?" – говорится в подписи к видео.

Реклама

Отметим, что "Сегодня" ранее писали о такой же проблеме на озере в восточной части парка "Нивки". В воде пруда обнаружили значительное количество бактерий (микроорганизмов из группы пурпурных фотосинтезирующих сиробактерий), которые обычно развиваются в водоемах с повышенным уровнем органического загрязнения.

В тренде
В Минске пройдут переговоры контактной группы по Донбассу

Ранее в Ореховатских прудах на территории Голосеевского парка также произошло ЧП - вода стала ядовитого ярко-оранжевого цвета. В управлении природных ресурсов КГГА говорят, что произошел сброс неизвестного вещества. По данным управления, произошедшим занимается и полиция. 

Кроме того, в селе Гореничи Киевской области массово гибнет рыба в пруду. Также местные жалуются на невыносимый запах химикатов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев озеро осокорки

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве произошел сильный пожар в промзоне: дым был виден за несколько километров (видео)
В Киеве произошел сильный пожар в промзоне: дым был виден за несколько километров (видео)Происшествия
В центре Киева огромное дерево рухнуло на женщину: фото и видео с места ЧП
В центре Киева огромное дерево рухнуло на женщину: фото и видео с места ЧППроисшествия
В Киеве произошло смертельное ДТП: погибшую девушку доставали из горящего автомобиля
В Киеве произошло смертельное ДТП: погибшую девушку доставали из горящего автомобиляПроисшествия
Появилось новое видео с места убийства парня, которого выбросили из машины в Киеве
Появилось новое видео с места убийства парня, которого выбросили из машины в КиевеПроисшествия
В Киеве молодого парня выбросили из машины с перерезанным горлом
В Киеве молодого парня выбросили из машины с перерезанным горломПроисшествия
В Киеве за Северным мостом такси врезалось в троллейбус: фото и видео
В Киеве за Северным мостом такси врезалось в троллейбус: фото и видеоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...