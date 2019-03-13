Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В одном из общежитий Киева подорвался мужчина

Сегодня, 16:09

Сосед погибшего по комнате не вызвал медиков и только через сутки сообщил в полицию о ЧП

Фото: Нацполиция
В одном из общежитий Киева подорвался мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90d/08b/5c890d08bd047.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90d/08b/5c890d08bd047.jpg Происшествия Сосед погибшего по комнате не вызвал медиков и только через сутки сообщил в полицию о ЧП

Взрыв произошел в одной из комнат общежития на улице Молодогвардейской в Соломенском районе Киева, погиб мужчина. Инцидент произошел 11 марта, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Согласно данным правоохранителей, 12 марта после полудня к ним поступило сообщение о том, что в одной из комнат общежития лежит тело мужчины с телесными повреждениями и с неизвестным предметом в руках.

Как рассказал сосед погибшего по комнате, за день до ЧП мужчина принес неизвестный предмет, происхождение которого не объяснил. Когда он решил проверить его исправность, предмет взорвался. Мужчина получил телесные повреждения, однако его сосед по комнате медиков не вызвал и только через сутки сообщил правоохранителям об инциденте.

Погибшим оказался житель Киевской области, 1987 года рождения, который временно работал в столице. Причину его смерти установит следствие, также на экспертизу отправлен неизвестный предмет, который взорвался.

По факту гибели мужчины начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство), с дополнительной квалификацией – несчастный случай и по ч. 3 ст. 136 (Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, в Оболонском районе Киева утром 28 февраля произошел взрыв: по предварительной информации, неизвестный бросил гранату в автомобиль, припаркованный на проспекте Героев Сталинграда.

Также сообщалось, что в Киевской области полицейские задержали мужчину, который скрывался от них и угрожал гранатой

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, взрыв, Соломенский район, Чоколовка

Вы сейчас просматриваете новость " В одном из общежитий Киева подорвался мужчина". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве группа аферистов обманула людей на 70 млн гривен

Сегодня, 15:36

Злоумышленники выуживали из населения деньги с помощью сайта в интернете

В школе на Виноградаре ищут взрывчатку

Сегодня, 15:03

Правоохранители получили сообщание о минировании школы на проспекте Правды, 84

В Дарницком районе "расцвели" тюльпаны из дерева

Сегодня, 14:32

Арт-объект сделан в виде букета руками сотрудников Дарницкого КП

СМИ: На Донбассе при взрыве гранаты в блиндаже погибли два украинских бойца

Сегодня, 13:44

Прокуратура открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство"

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Социологи представили обновленный рейтинг кандидатов в президенты

Обнародован продукт, резко повышающий риск развития рака

Генерал рассказал о "подвигах" "ополченочки" на Донбассе

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Возле Киева нашли волка: его сбила машина

Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа

Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников