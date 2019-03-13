В одном из общежитий Киева подорвался мужчина
Сосед погибшего по комнате не вызвал медиков и только через сутки сообщил в полицию о ЧП
Взрыв произошел в одной из комнат общежития на улице Молодогвардейской в Соломенском районе Киева, погиб мужчина. Инцидент произошел 11 марта, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.
Согласно данным правоохранителей, 12 марта после полудня к ним поступило сообщение о том, что в одной из комнат общежития лежит тело мужчины с телесными повреждениями и с неизвестным предметом в руках.
Как рассказал сосед погибшего по комнате, за день до ЧП мужчина принес неизвестный предмет, происхождение которого не объяснил. Когда он решил проверить его исправность, предмет взорвался. Мужчина получил телесные повреждения, однако его сосед по комнате медиков не вызвал и только через сутки сообщил правоохранителям об инциденте.
Погибшим оказался житель Киевской области, 1987 года рождения, который временно работал в столице. Причину его смерти установит следствие, также на экспертизу отправлен неизвестный предмет, который взорвался.
По факту гибели мужчины начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство), с дополнительной квалификацией – несчастный случай и по ч. 3 ст. 136 (Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Оболонском районе Киева утром 28 февраля произошел взрыв: по предварительной информации, неизвестный бросил гранату в автомобиль, припаркованный на проспекте Героев Сталинграда.
Также сообщалось, что в Киевской области полицейские задержали мужчину, который скрывался от них и угрожал гранатой.
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